Invasion de l’Ukraine: le Pentagone affirme que l’avancée russe vers Kiev est «au point mort»

01/03/2022 21:09

Les mesures de rétorsion internationales contre la Russie continuent de s’accumuler, alors que des frappes aériennes ont eu lieu en Ukraine. À la mi-journée, le président Zelensky s’est adressé aux Européens et leur a demandé de «prouver» qu’ils sont avec l’Ukraine».

Ce qu’il faut retenir de cette sixième journée d’offensive russe

– Les délégations russe et ukrainienne ont quitté lundi la table des négociations en Biélorussie et rentrent pour «consultations dans leurs capitales» respectives, après avoir convenu d’un «deuxième round» de pourparlers, ont annoncé les deux parties.

– Le Kremlin juge actuellement «prématuré de donner une appréciation» sur la suite des pourparlers. «Les forces armées de la Fédération de Russie continueront l’opération militaire spéciale jusqu’à ce que les objectifs fixés soient atteints», a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

– Sur le terrain ce mardi, l’armée russe continue de se déployer pour tenter de prendre le contrôle de Kiev. Le bombardement de la place centrale de Kharkiv avait fait au moins 10 morts, selon les secouristes. Après une offensive sur le port de Marioupol (sud-est), qui y a coupé l’électricité, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses troupes et les forces séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine avaient fait la jonction sur la côte de la mer d’Azov.

