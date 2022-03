Invasion de l’Ukraine : en Finlande, le boycott des produits russes

02/03/2022 18:40

Depuis le début de l’invasion de l’Urkaine par les troupes russes, jeudi 24 février, plusieurs enseignes finlandaises ont suspendu la vente de produits fabriqués en Russie.

Jusqu’au lundi 28 février, Alko, le monopole public de vente d’alcool en Finlande, proposait une trentaine de produits d’origine russe à ses clients (sur près de 12 000 articles). Des vodkas surtout, mais aussi quelques mousseux, des bières et des vins blancs, totalisant 0,1 % des ventes annuelles du groupe. Cinq jours après le début de l’offensive russe en Ukraine, les bouteilles ont disparu des magasins et quand on tape « Russie » sur le site internet d’Alko, on apprend que « la recherche n’a donné aucun résultat ».

Lire l’entretien : Article réservé à nos abonnés « Ce n’est certainement pas au Kremlin de dire aux Ukrainiens ce qu’ils doivent faire »

« La situation en Ukraine est exceptionnelle et choquante et nous la prenons très au sérieux », a déclaré Anu Koskinen, directrice des achats et de l’assortiment, pour justifier la décision de la compagnie publique de retirer l’ensemble des alcools russes de son catalogue. Les Finlandais n’avaient d’ailleurs pas attendu pour réagir : dès le 24 février, premier jour de l’invasion de l’Ukraine, ils avaient commencé à les bouder, choisissant plutôt, comme l’écrivaine Sofi Oksanen, la vodka Nemiroff parfumée à la poire – seul article ukrainien présent dans les rayons du monopole.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr