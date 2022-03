Quels pays aident l’Ukraine dans la guerre contre la Russie et comment ?

02/03/2022 18:28

Depuis le déclenchement de l’offensive militaire russe il y a six jours, l’Ukraine peut compter sur le soutien de la communauté internationale. Les gouvernements d’une vingtaine de pays ont déjà envoyé ou annoncé une aide militaire ou humanitaire, certains même les deux.

Chaque jour, les annonces de nouvelles sanctions contre la Russie s’enchaînent. Un moyen pour la communauté internationale, notamment l’Union Européenne, de faire pression sur Vladimir Poutine, depuis le début de l’invasion lancée jeudi 24 février contre son voisin ukrainien. En dehors de ces lourdes sanctions économiques, les gouvernements d’une vingtaine de pays du monde ont également officiellement annoncé des aides à l’Ukraine. Elles sont de deux types : militaire et/ou humanitaire. Certains envoient des armes, d’autres du carburant, d’autres encore des tentes ou débloquent des fonds pour la livraison de plusieurs tonnes de matériel, notamment médical.

Plusieurs pays comme l’Espagne, la Grèce, Israël ou encore l’Autriche ont annoncé une aide de type humanitaire, sous forme de livraison de matériel médical ou d’enveloppe débloquée pour aider les ONG sur place. En Turquie, la Direction de la gestion des catastrophes et des situations urgentes (AFAD) a annoncé l’envoi en Moldavie de trois véhicules longs d’aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens. Le Royaume-Uni a annoncé qu’il allait envoyer à l’Ukraine une aide humanitaire de 40 millions de livres sterling, soit 48 millions d’euros et, a confirmé que toute personne installée en Grande-Bretagne pourrait accueillir des membres de sa famille proche en provenance d’Ukraine. “Le Royaume-Uni ne tournera pas le dos à l’Ukraine quand elle en a besoin”, a déclaré le Premier ministre, Boris Johnson.

Lire l’article complet sur https://www.franceinter.fr