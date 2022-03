02/03/2022 18:26

L’armée russe a progressé dans le sud, prenant le contrôle de zones de Kherson et menaçant Mariupol.

Au nord, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv et des combats s’y déroulent.

Joe Biden a qualifié Poutine de « dictateur » et loué le « courage du peuple ukrainien » et du président Zelensky.

