Invasion de l’Ukraine : l’OMS “très préoccupée” par de possibles attaques contre des hôpitaux

02/03/2022 18:24

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite “préoccupée”, mercredi 2 mars, par les informations signalant des attaques contre des hôpitaux et des cibles sanitaires au cours de l’invasion russe de l’Ukraine. “Le caractère sacré et la neutralité des soins de santé, y compris des travailleurs de la santé, des fournitures, du transport et des installations pour les patients, ainsi que le droit à un accès sûr aux soins doivent être respectés et protégés”, a souligné le patron de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse en ligne. Suivez notre direct.

