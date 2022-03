Invasion de l’Ukraine : « L’armée russe est mal préparée et affronte des Ukrainiens galvanisés », estime l’ex-commandant des forces américaines en Europe

02/03/2022 18:30

Ancien commandant des forces américaines en Europe, le lieutenant général à la retraite Ben Hodges craint que la situation n’empire pour les civils mais doute que la Russie puisse « prendre le contrôle » de toute l’Ukraine

Malgré sa supériorité, l’armée russe rencontre des difficultés en Ukraine.

Pour l’ancien commandant des forces américaines en Europe Ben Hodges, les Ukrainiens « sur-performent grâce à leur leadership et leur détermination ».

Selon lui, imposer une « no-fly zone » risquerait de provoquer une confrontation directe avec la Russie, avec le spectre d’une potentielle escalade nucléaire.

Une semaine après l’offensive ordonnée par Vladimir Poutine, l’armée russe semble s’enliser en Ukraine. Même s’ils progressent dans le sud et l’est du pays, les soldats russes n’ont pas réussi à prendre Kyiv, avec un immense convoi qui fait du sur-place aux portes de la capitale ukrainienne.

Le lieutenant général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant des forces américaines en Europe, estime qu’on voit une armée « mal préparée » affrontant des Ukrainiens « galvanisés » par le président Volodymyr Zelensky, et qui se battent « pour défendre leur pays ». Mais Moscou, qui a fait pleuvoir un déluge de feu sur Kharkiv, au nord, où une force aéroportée a débarqué dans la nuit de mardi à mercredi, semble changer de stratégie. Et la situation pourrait « empirer » pour les civils.

Lire l’article complet sur https://www.20minutes.fr