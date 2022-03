Invasion de l’Ukraine : la Turquie verrouille les détroits du Bosphore et des Dardanelles aux navires russes

03/03/2022 20:35

Selon le gouvernement ukrainien, une nouvelle cargaison de drones turcs est attendue à Kyiv. Le président M.Erdogan tente toutefois de ménager la Russie.

Quatre navires de guerre russes qui comptaient rejoindre la mer Noire n’ont pas pu passer par les détroits turcs, verrouillés par Ankara depuis le début de la semaine. Répondant à une « sollicitation amicale » de la Turquie, Moscou a renoncé à faire transiter ses navires, a indiqué le ministre turc des affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, dans un entretien à la chaîne Habertürk, mardi 1er mars. « Nous avons dit à la Russie de ne pas envoyer ces navires et la Russie a déclaré qu’ils ne traverseraient pas le détroit », a-t-il expliqué.

Lundi, Ankara a annoncé avoir fermé les détroits du Bosphore et des Dardanelles en vertu de la convention de Montreux, signée en 1936. Cet accord lui permet d’empêcher les bâtiments militaires de passer en temps de guerre, sauf s’ils regagnent leurs bases. « La Russie a déclaré que quatre de ses navires traverseraient le détroit les 27 et 28 février. Trois d’entre eux ne sont pas basés en mer Noire », a précisé le chef de la diplomatie turque.

Les détroits du Bosphore et des Dardanelles relient la mer Méditerranée à la mer Noire, à partir de laquelle la Russie a lancé son invasion du sud de l’Ukraine. Bien avant le début de l’assaut, de nombreux navires russes étaient déjà positionnés sur la mer Noire.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr