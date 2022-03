High-tech : Israël offre une formation pour les étudiants marocains

03/03/2022 20:06

Sur Twitter, le compte officiel de l’Etat d’Israël a annoncé que les étudiants marocains pourront bénéficier d’une formation High-tech en Israël.

Depuis la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, les deux pays sont déterminés à promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante dans plusieurs domaines, notamment technologique.

En effet, l’agence de notation Fitch a donné récemment la note A+ à Israël. Elle lui a ainsi attribué la forte activité économique en 2021 en partie au secteur de la high tech, qui a connu des investissements, des sorties et des introductions en bourse record et « a conduit à une plus forte collecte des taxes connexes ».

