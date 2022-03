Invasion de l’Ukraine : A Lviv, on déplore l’absence de l’aide militaire de la part d’Israël

03/03/2022 20:05

Un employé d’une start-up israélienne rencontré par hasard, dit que ses collègues montrent leur soutien, mais trouve que les dirigeants du pays sont loin d’être à la hauteur

LVIV, Ukraine – =C’était en fin d’après-midi à Lviv, et les flocons de neige dansant dans l’air froid donnaient un air charmant à la ville ukrainienne médiévale, alors que les préparatifs de guerre battaient leur plein.

Alors que je marchais avec ma traductrice locale Yustyna vers la synagogue Tsori Gilod, nous sommes tombés sur un signe clair de ces préparatifs.

Une douzaine d’hommes, adolescents, jeunes hommes et retraités, se sont rassemblés devant un majestueux bâtiment gris. On leur remettait des formulaires, et les invitant à se tenir contre les murs de pierre pour les remplir.

