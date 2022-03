Israël émet un avertissement de voyage pour le Bélarus

03/03/2022 20:01

Les Israéliens doivent s’abstenir de s’approcher des frontières sud du pays

Le ministère israélien des Affaires étrangères a émis mercredi soir un avertissement de voyage aux citoyens israéliens séjournant en Biélorussie.

Le ministère et l’ambassade d’Israël demandent aux Israéliens de s’abstenir de s’approcher des frontières sud du pays et de se tenir informés des possibilités de passage terrestre et aérien dans la région, en raison de l’invasion russe en cours.

Les Israéliens qui se trouvent au Belarus sont invités à s’inscrire auprès de l’ambassade d’Israël à Minsk et sur le site du ministère des Affaires étrangères en remplissant un formulaire en ligne.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv