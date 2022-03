Invasion de l’Ukraine : pourquoi la Moldavie, inquiète, se tourne vers l’Union européenne

03/03/2022 20:21

La Moldavie a officiellement demandé son adhésion à l’Union européenne alors qu’une partie de son territoire demeure sous occupation russe.

Jusqu’où ira l’impérialisme russe ? Vladimir Poutine va-t-il «dégeler» le conflit en Transnistrie, où sont stationnés entre 1000 et 1500 soldats d’occupation russes ?

«Nous sommes inquiets pour la suite», a confirmé Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères.

«Nous nous tenons aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie pour défendre leur souveraineté et leur sécurité», martèle, de son côté, Emmanuel Macron. Peu après la visite du ministre français à Chisinau ce jeudi, la Moldavie a officiellement déposé sa candidature à l’Union européenne. Néanmoins l’entrée dans la famille européenne prend du temps.

