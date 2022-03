L’impossible jeu d’équilibriste d’Israël face au conflit russo-ukrainien

03/03/2022 20:00

Si Poutine poursuit les exactions contre les civils, Israël sera nettement plus critique face à la Russie

De plus en plus d’Israéliens déplorent la timidité de l’attitude de leur pays dans le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine, tandis que d’autres, au contraire, saluent la prudence du gouvernement Bennett-Lapid. Mais après une semaine de conflit sanglant, on peut avancer plusieurs conclusions déterminantes pour le positionnement de l’Etat hébreu.

L’actuel conflit bouleverse un ordre mondial que l’on croyait, jusque-là, solidement établi, et les démocraties occidentales apparaissent plus mobilisées et plus réactives que jamais contre l’Ours russe. Comme si l’invasion de l’Ukraine avait réveillé des réflexes défensifs soigneusement enfouis depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis dix jours, l’Occident pacifiste multiplie ainsi les mises en garde. Preuve de l’ampleur de ce grand chambardement, Olaf Sholz, le chancelier allemand, a même annoncé un budget de 100 milliards d’euros pour doter l’Allemagne d’une puissante armée ! Les peuples d’Europe et des Etats-Unis semblent avoir également mis de côté leurs préoccupations personnelles, pour se solidariser avec la cause du plus faible et de l’agressé ukrainien.

