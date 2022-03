Invasion de l’Ukraine : l’isolement historique de la Russie à l’ONU

03/03/2022 20:14

L’Assemblée générale a adopté à une écrasante majorité une résolution exigeant que la Russie arrête les hostilités en Ukraine. Seules quatre dictatures ont voté contre avec Moscou et 35 pays se sont abstenus. Un vote historique pour accentuer la pression diplomatique.

A l’ONU, seuls cinq pays s’opposent à la fin de la guerre en Ukraine

Sept jours après le déclenchement de la guerre, la Russie de Vladimir Poutine a été mise au ban de la communauté internationale mercredi 2 mars à New York, lors de l’adoption de la résolution « Agression contre l’Ukraine ». Le texte demande à Moscou de « cesser de recourir à la force en Ukraine » et condamne sa décision « d’accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires ». Il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, où sont représentés tous les Etats membres, afin de contourner le veto imposé par la Russie au Conseil de sécurité six jours plus tôt.

Le vote, qui s’est tenu après deux journées et demie de discours, a duré moins d’une minute ; les résultats ont immédiatement été affichés sur les écrans géants de l’hémicycle : 141 pays, sur 193 membres, ont approuvé la résolution, 5 s’y sont opposés et 35, dont la Chine, se sont abstenus. Le résultat confirmé, une grande majorité de diplomates se sont levés et ont applaudi à tout rompre un vote que beaucoup qualifient d’« historique ».

« Le message de l’Assemblée générale est fort et clair », a réagi le secrétaire général Antonio Guterres à l’issue du scrutin. « Mettez fin aux hostilités en Ukraine – maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie – maintenant. »

