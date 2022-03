Omer Bartov : « En parlant de “dénazifier” l’Ukraine, Poutine veut justifier sa politique expansionniste »

03/03/2022 | L’historien de la Shoah rappelle les épreuves de l’Ukraine au XXe siècle et analyse les propos tenus par Vladimir Poutine pour justifier l’offensive russe.



L’historien Omer Bartov, né en 1954 en Israël et professeur à l’université Brown (Rhode Island), a consacré ses recherches à la Shoah, et notamment à l’implication des militaires allemands dans les massacres de juifs sur le front de l’Est (L’Armée d’Hitler, Hachette, 1999). Sa famille étant originaire de Buczacz (actuellement Buchach, en Ukraine), il a publié une étude sur la disparition de la communauté juive de cette cité pendant l’occupation nazie : Anatomie d’un génocide (Plein Jour, 2021).



Il est l’un des signataires de la « Déclaration sur la guerre en Ukraine par des spécialistes du génocide, du nazisme et de la seconde guerre mondiale », publiée en ligne le 27 février sur Jewishjournal.com, qui proteste contre l’usage fait par la propagande russe de la référence au nazisme.

