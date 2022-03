Invasion de l’Ukraine: qui sont les soutiens de la Russie ?

03/03/2022 | L’assemblée générale de l’ONU a adopté mercredi 2 mars une résolution contre la guerre russe en Ukraine. Seuls cinq pays s’y sont opposés, dont la Russie. Moscou peut aussi compter sur d’autres soutiens, plus ou moins timides.



Alors que la guerre entre les soldats russes et ukrainiens fait rage, l’assemblée générale de l’ONU a adopté mercredi 2 mars une résolution exigeant « que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine » : 141 pays ont approuvé la résolution, 35 se sont abstenus (à l’image la Chine) et cinq (dont la Russie) s’y sont opposés. Isolé sur la scène internationale, le Kremlin peut cependant compter sur le soutien plus ou moins explicite de certains États.

