Invasion de l’Ukraine: « Nous avons besoin de défenses aériennes, pas de déclarations de bonne volonté »

04/03/2022 | Le Dôme de Fer permettrait à l’Ukraine de “prévaloir dans les airs”, a déclaré le gouverneur de l’Oblast de Lviv, Maksym Kozytskyy, au Times of Israël



LVIV, Ukraine – L’Ukraine a bien plus besoin d’armes israéliennes que de déclarations de sympathie de la part de Jérusalem, a déclaré jeudi un haut responsable de l’ouest de l’Ukraine, se joignant aux dirigeants du pays pour exhorter Jérusalem à aider à équiper son armée assiégée.



« Nous n’avons pas besoin de soutien, mais nous avons besoin d’armes pour nous protéger », a déclaré le gouverneur de l’Oblast de Lviv, Maksym Kozytskyy, au Times of Israël.



Les commentaires de Kozytskyy, qui dirige également l’administration militaire de la province en cette période de guerre, sont intervenus alors que les dirigeants nationaux à Kyiv ont de plus en plus pressé Israël, réticent à proposer des équipements défensifs, ainsi que d’autres nations occidentales. Benyamin Nétanyahou Naftali Bennett, qui considère le maintien des liens avec Moscou comme un intérêt stratégique, a refusé plusieurs demandes répétées.

