Zelensky : Bennett ne semble pas être « enveloppé dans notre drapeau »

04/03/2022 | Zelensky a déclaré que ses relations avec Bennett n’étaient “pas mauvaises du tout”, mais a ensuite exprimé des réserves “franches”



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué jeudi qu’il estimait que le Premier ministre Naftali Bennett n’en faisait pas assez pour soutenir son pays alors qu’il tentait de repousser l’invasion russe, affirmant que contrairement à un groupe de Juifs qu’il avait vus photographiés au mur Occidental, Bennett ne semble pas être « enveloppé dans notre drapeau ».



Lors d’une conférence de presse depuis un lieu tenu secret à Kyiv, gardé par des gardes du corps armés de mitrailleuses, Zelensky a déclaré que ses relations avec Bennett n’étaient « pas mauvaises du tout », mais a ensuite exprimé des réserves « franches ».



« En tant qu’homme juif, avez-vous des attentes vis-à-vis de l’État juif ? », lui a demandé Itai Engel, un journaliste de la Douzième chaîne israélienne.



Zelensky a d’abord dit qu’il avait vu « une très belle photo aujourd’hui de Juifs priant au Mur occidental – des hassidim, toutes sortes de gens, tous enveloppés dans le drapeau bleu et jaune [de l’Ukraine]. Cette image m’a étonné. Je [remercie] les gens qui ont fait cela. Ils ont prié [pour nous] ».



Au sujet de Bennett, il a déclaré : « J’ai parlé au Premier ministre d’Israël. Et je vous le dis franchement, et cela peut sembler un peu insultant, mais je pense que je dois le dire : nos relations ne sont pas mauvaises, pas mauvaises du tout. Mais les relations sont mises à l’épreuve dans des moments comme ceux-ci, dans les moments les plus difficiles, lorsque de l’aide et du soutien sont nécessaires. Et je ne pense pas qu’il [Bennett] soit enveloppé dans notre drapeau. »

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com