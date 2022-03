Invasion de l’Ukraine: Volodymyr Zelensky dénonce le rejet par l’OTAN des zones d’exclusion aérienne

04/03/2022 | Le président ukrainien avait plaidé pour la mise en place de couloirs aériens afin de protéger le pays des frappes russes. Mais l’Alliance refuse de s’engager dans un conflit ouvert avec la Russie.



Les journalistes ukrainiens présents à Bruxelles ont multiplié les questions, vendredi 4 mars mais ils ont, partout, reçu la même réponse : il n’y aura pas de zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine. Ni l’OTAN, ni les Etats-Unis, ni les pays européens ne veulent s’engager dans un conflit ouvert avec la Russie, et ils ne tenteront donc pas d’intercepter et d’abattre des appareils russes qui survoleraient l’Ukraine.



Si un avion appartenant à un pays membre de l’OTAN était la cible de l’armée russe lors d’un combat, cela déclencherait automatiquement l’article 5 – ou clause d’assistance mutuelle – du Traité de l’Atlantique Nord et entraînerait les 30 membres dans le conflit.



« Pas d’avions dans le ciel, pas de troupes sur le territoire ukrainien », a expliqué Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Alliance atlantique, à l’issue d’une réunion des ministres des affaires étrangères.



« Nous avons la responsabilité, en tant qu’alliés de l’OTAN, d’éviter que cette guerre s’étende au-delà de l’Ukraine parce que cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur, et cela causerait davantage de souffrances », a ajouté le responsable norvégien, soulignant qu’il comprenait le « désespoir » des Ukrainiens.

