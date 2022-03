Invasion de l’Ukraine: la ville de Marioupol est sous « blocus » russe, alerte le maire

04/03/2022 | Cette cité portuaire stratégique au sud-est de l’Ukraine subit des « attaques impitoyables » depuis plusieurs jours, qui font craindre le pire sur le plan humanitaire.



Le point sur la situation à 5 h 30



– Les membres de l’OTAN ont rejeté la demande de Kyiv de créer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine, par crainte de s’engager dans une « une guerre totale en Europe ».



– Le président ukrainien a dénoncé une forme d’« autohypnose » des membres de l’Alliance. « Tous ces gens qui vont mourir à partir d’aujourd’hui vont aussi mourir à cause de vous. A cause de votre faiblesse », a-t-il accusé.



– Le port stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, est soumis à un « blocus » de l’armée russe et à des attaques « impitoyables », a fait savoir dans la nuit le maire, appelant à l’instauration d’un couloir humanitaire.



– La centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est aux mains de l’armée russe.



– Le président français Emmanuel Macron est « extrêmêment préoccupé des risques » sur la sécurité nucléaire « qui résultent de l’invasion russe » et « va proposer dans les prochaines heures (…) des mesures concrètes afin d’assurer » la sécurité des centrales ukrainiennes.



– La Russie a bloqué Facebook et a durci ses mesures contre les médias, introduisant de lourdes peines de prison pour toute diffusion d’« informations mensongères sur l’armée ». Dans la soirée, Vladimir Poutine a apposé sa signature sur les amendements, qui sont ainsi entrés en vigueur.



– L’Ukraine table sur un troisième round de négociations avec la Russie ce week-end, a déclaré l’un des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo Podoliak, conseiller du chef de l’administration présidentielle. Mais le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a déclaré lors d’un entretien avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, que le dialogue n’était possible que si « toutes les exigences russes » étaient acceptées.

