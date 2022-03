Invasion de l’Ukraine: La Turquie sur un fil entre Kyiv et Moscou

04/03/2022 | Le conflit ukrainien contraint Ankara, membre de l’OTAN et alliée de l’Ukraine, à un numéro d’équilibriste pour ne pas froisser la Russie



Sur le sable chaud d’Antalya, au bord de Méditerranée ou sur les rives du Bosphore, qu’empruntaient encore récemment les navires de guerre, la présence russe est partout en Turquie.



Ce qui contraint Ankara, membre de l’Otan et allié de l’Ukraine, à un « délicat » exercice d’équilibre sous peine de vider les hôtels de la côte et de priver ses citoyens de chauffage et de pain, tant sa dépendance est étroite aux touristes, gaz et blé russes pour ne citer qu’eux.



« N’abandonner ni Kyiv, ni Moscou » et « ne pas céder sur les intérêts de la Turquie » : le président M.Erdogan, qui s’est beaucoup investi pour promouvoir une médiation entre les deux pays, a lui-même résumé aux premiers jours du conflit l’équation à laquelle il est soumis.

