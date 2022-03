Invasion de l’Ukraine: Avec une opinion publique passionnée et un gouvernement prudent, l’Ukraine divise Israël

04/03/2022 | L’attaque de la Russie en Ukraine passionne Israël, et divise le pays. L’Etat hébreu abrite une communauté ukrainienne nombreuse, une communauté russe encore plus nombreuse. Pour l’opinion publique, Zelensky est devenu “le juif le plus courageux au monde”. Le pouvoir, lui, tente de préserver une neutralité stratégique.



“C’est le juif le plus courageux au monde”. La presse israélienne n’en finit pas de chanter les louanges de Volodymyr Zelensky, le président martyr de l’Ukraine. Sur les plages ensoleillées, aux terrasses des bars libérés de la peur du Covid et dans les magasins, où les touristes reviennent lentement, les conversations sont passionnées depuis l’invasion russe du jeudi 24 février. Le surlendemain, ils étaient entre 10.000 et 20.000 à manifester à Tel-Aviv en faveur de l’Ukraine. La foule rendait hommage à “l’esprit de combat” de Zelensky, ‘”son leadership”, appelait à la solidarité. Il reste dans les mémoires que Kyiv est aussi la ville de naissance de la mythique première ministre Golda Meir.

Lire l’article complet sur https://www.challenges.fr