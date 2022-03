Invasion de l’Ukraine: Israël tiraillé par la guerre en Ukraine

04/03/2022 | Tiré par l’opinion publique et Washington vers la position occidentale, Israël peine à condamner directement la Russie. Un cinquième de sa population étant russophone, Israël entretient une proximité plus que stratégique avec Moscou.



« L’État d’Israël se tient aux côtés du peuple ukrainien », a dit le premier ministre israélien Naftali Bennett mercredi 2 mars, durant une allocution à l’occasion de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz. C’était la dernière déclaration ambiguë en date du leadership israélien sur la guerre en Ukraine : depuis le début de l’invasion russe, il tente de « danser entre les gouttes » comme on dit en hébreu, pour ne pas froisser la Russie.



Israël s’émeut mais peine à condamner Moscou directement, malgré l’énervement de la classe politique américaine qui ne comprend pas qu’Israël refuse, entre autres, de vendre des armes à l’Ukraine. « Je vais leur passer un coup de fil », a prévenu mardi le sénateur républicain Lindsey Graham, connu pour ses positions pro-Israël, sur Fox News, rappelant que les États-Unis finançaient le puissant bouclier antimissile israélien Dôme de fer.



Un statu quo du Kremlin sur les frappes israéliennes



Israël n’a pourtant pas le choix : il se doit de ménager son « voisin au nord ». Maîtresse en Syrie depuis son intervention en 2015, la Russie ferme les yeux sur les frappes israéliennes fréquentes visant à affaiblir le Hezbollah et les positions iraniennes. Avant chaque attaque, Israël prévient les forces russes pour éviter les pertes. La diplomatie israélienne semble avoir obtenu du Kremlin que ce statu quo, qui semblait s’effriter avant le début de la guerre, soit respecté – pour l’instant

Lire l’article complet sur https://www.la-croix.com