Nuit calme à Kyiv (vendredi 4 mars). Les points de chimiothérapie et d’insuline rouvrent pour les patients

04/03/2022 | Les sirènes pouvaient être entendues toute la nuit à Kyiv, sinon la ville était relativement calme. Le 4 mars, des dispensaires de chimiothérapie et d’insuline ont commencé à fonctionner dans la ville.



Selon Mykola Povoroznyk, premier chef adjoint de l’administration d’État de la ville de Kyiv “La nuit s’est passée calmêment, à l’exception du bruit des sirènes. Veuillez ne pas quitter votre domicile au cas où vous auriez besoin de vous rendre rapidement dans des abris anti-bombes. Le couvre-feu est terminé. Commerces seront ouverts aujourd’hui et ils ont tous les produits essentiels.”



Détails : Selon Povoroznyk, les pharmacies et les hôpitaux fonctionnent. La chimiothérapie sera disponible pour ceux qui en ont besoin et des points de distribution d’insuline fonctionnent. Pour bénéficier de ces services, veuillez appeler les hotlines appropriées.



Les ponts Darnytskyi et Pivnichnyi sont opérationnels aujourd’hui.



Povoroznyk a également noté que la ville gère désormais un quartier général humanitaire et a besoin de l’aide de volontaires.



