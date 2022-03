La Russie demande à la Croix-Rouge d’aider à trouver des prisonniers de guerre russes en Ukraine

05/03/2022 | La commissaire russe aux droits de l’homme, Tatiana Moskalkova, a lancé un appel au Comité international de la Croix-Rouge pour qu’il l’aide à retrouver les prisonniers de guerre russes en Ukraine et à leur apporter une assistance.



Source : Site Internet du Médiateur russe



Citation : “Moskalkovskaya a appelé Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge et Florance Gillette, chef de mission du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, à protéger les droits des prisonniers de guerre russes qui ont été capturés en l’Ukraine, demandant de l’aide pour les localiser et pour garantir leurs droits en vertu du droit international, y compris le droit aux soins médicaux.”



Détails : Le site Internet de la médiatrice russe a également signalé que Moskalkova avait fait appel à la médiatrice ukrainienne Ludmyla Denysova et l’avait exhortée à « faire tous les efforts possibles pour empêcher la torture » des prisonniers de guerre russes.



Pourquoi c’est important : les soldats russes envoyés combattre en Ukraine se sont rendus. L’Ukraine leur a fourni une assistance médicale et la possibilité d’appeler leur famille. L’Ukraine recueille également des données sur les prisonniers de guerre et les publie sur un site Web spécialement conçu, afin que leurs familles puissent retrouver leurs enfants, parents et petits-enfants. Lors d’appels à leurs proches, les détenus se disent bien traités, soignés, nourris et au chaud. Tout cela est documenté en photos et vidéos.



Dans le même temps, la Russie a bloqué l’accès à ces informations pour ses citoyens. Les sites Web ukrainiens publiant des photos et des vidéos de personnes capturées et tuées au combat en Ukraine sont bloqués, tandis que le gouvernement russe ne semble faire aucun effort pour rapatrier les corps de ses soldats. Les médias contrôlés par l’État russe diffusent des messages de propagande sur “les nazis et les toxicomanes au pouvoir en Ukraine” et répriment ceux qui protestent contre la guerre.



Iryna Balanchuk





