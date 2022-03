Une centaine de personnes pourraient encore se trouver sous les décombres à Borodyanka après les bombardements russes

04/03/2022 | Une centaine de personnes pourraient se trouver sous les décombres de maisons à Borodyanka, un village urbain de la région de Kyiv ; leur sort est actuellement inconnu.



Source: porte-parole du Département des urgences de la région de Kyiv Victoria Ruban dans un commentaire à “Radio Svoboda”



Selon Victoria Ruban, les sauveteurs n’ont pas accès aux personnes pour le moment.



La porte-parole a précisé que le 3 mars, un groupe de sauveteurs du Département des urgences s’était rendu à Borodyanka et avait reçu des coups de feu.



Pendant l’invasion russe, les frappes aériennes russes ont détruit plusieurs bâtiments résidentiels à Borodyanka. Après les raids, des équipements russes ont tenté de traverser la ville, mais ils ont été vaincus par les forces armées ukrainiennes.



Auparavant, le service d’urgence de l’État avait signalé qu’à Borodyanka, les sauveteurs avaient libéré plus de 200 habitants qui étaient descendus au “refuge” et se sont retrouvés sous les décombres.

