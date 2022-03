Les troupes russes ouvrent le feu sur des habitants non armés de Novopskov dans la région de Louhansk

05/03/2022 | Les habitants de la ville de Novopskov, dans la région de Louhansk, sont descendus dans la rue pour s’opposer aux agresseurs russes qui s’étaient emparés de leur village. Les soldats envahisseurs ont commencé à tirer sur des civils en réponse.



Source : riverains, matériel vidéo



Détails : Le 4 mars à Novopskov, des citoyens locaux ont participé à un rassemblement pacifique pour montrer aux agresseurs qu’ils n’étaient pas les bienvenus.



Dans une vidéo du rassemblement, qui a été partagée en ligne, on pouvait voir des habitants agiter des drapeaux ukrainiens et scander « Ukraine !



Plus tard, une autre vidéo de Novopskov, probablement également enregistrée le 4 mars, montre les agresseurs russes tirant sur des civils non armés. Les civils avaient osé dire qu’ils ne soutenaient pas la Russie et sa guerre d’agression.



Evropeyska Pravda

Lire l’article complet sur https://www.pravda.com.ua