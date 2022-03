Présidentielle: Jean-Luc Mélenchon réunit les foules lors d’une mise en scène « pour la paix » à Lyon

07/03/2022 | En meeting dimanche, le candidat à l’élection présidentielle de l’Union populaire a tenté de faire mentir les critiques de ses concurrents socialiste et écologiste quant à son positionnement vis-à-vis de la Russie.



La guerre en Ukraine, qui domine la campagne présidentielle française, aurait pu saboter la candidature de Jean-Luc Mélenchon.



Ses concurrents de gauche s’y sont, en tout cas, employés, le décrivant comme complaisant vis-à-vis de Vladimir Poutine, ou encore irréaliste, voire dangereux, par son idée de dialogue avec la Russie.



Pour le moment, le candidat de La France insoumise (LFI) n’en semble pas affecté. Les critiques des écologistes et des socialistes, les huées des autres députés « marcheurs » à l’Assemblée nationale, mardi 1er mars, il n’en a cure.



D’ailleurs, la gauche, il n’en parlait presque plus, dimanche 6 mars, en meeting à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, ou alors rapidement, au détour d’une phrase, pour dénoncer de faux procès.

Lire l’article complet sur https://www.lemonde.fr