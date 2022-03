Invasion de l’Ukraine : bombardement d’une route empruntée par des civils en fuite à Irpin, une famille tuée

07/03/2022 | Plusieurs personnes ont été tuées dimanche lors du bombardement d’un check-point par lequel passaient des civils tentant d’évacuer une zone de guerre près de Kyiv. Kharkiv et d’autres villes ukrainiennes subissent également le feu russe.



Irpin, à une vingtaine de kilomètres de Kyiv, est sous le feu des bombardements russes depuis plusieurs jours. Porte d’entrée dans la capitale, cette petite ville défendue par l’armée ukrainienne a été pilonnée par l’artillerie russe dimanche 6 mars. Huit de ses habitants, dont une famille qui tentait de fuir les combats par la route, ont été tués, selon le maire Oleksandr Markushyn.



« A Irpin, la dernière étape de l’évacuation des civils – principalement des familles et des personnes âgées – s’est déroulée sous un lourd bombardement russe, a rapporté de son côté Daphné Rousseau, journaliste de l’Agence France-Presse (AFP) présente sur place. Nous avons trouvé sur notre chemin les corps de deux personnes qui ne sont pas arrivées vivantes à l’autre bout de la route ».



Plus tôt dans la journée, Le New York Times révélait que des civils avaient été visés dans cette ville des faubourgs de Kyiv, publiant une photographie d’une mère et deux enfants gisant morts sur la chaussée (sans draps recouvrant les dépouilles, images très violentes), tandis que des soldats ukrainiens tentent de sauver la vie du père blessé.

