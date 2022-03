Attaque russe sur l’aéroport de Vinnytsia : 6 personnes blessées et 9 corps retrouvés dans les ruines

07/03/2022 | 6 personnes ont été secourues sous les ruines de bâtiments sur le territoire de l’aéroport “Vinnytsia”. 9 corps ont également été retrouvés.



Source : Département des urgences dans un commentaire à “Ukrainska Pravda” et sur Facebook



Détails : Le Département des urgences a précisé à UP que les 6 personnes ont été blessées.



Parmi les morts figurent 5 civils et 4 militaires.



Il est à noter que la recherche d’une personne de plus se poursuit.



143 secouristes et 23 véhicules travaillent sur le site.





