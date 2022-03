Le ministère russe de la Défense assure qu’il va ouvrir des couloirs humanitaires de l’Ukraine vers la Biélorussie et la Fédération de Russie et qu’il va commencer un cessez-le-feu à partir de 10h00 (09h00 heure de Kyiv) le 7 mars.

07/03/2022 | Source : RIA Novosti contrôlée par l’État russe



Selon le ministère russe de la Défense : “En réponse à la demande d'[Emmanuel] Macron à [Vladimir] Poutine, les forces armées de la Fédération de Russie déclarent un cessez-le-feu et ouvrent des couloirs humanitaires depuis Kyiv, Marioupol, Kharkiv et Soumy à partir de 10h00. (09h00 heure de Kyiv).”



Détails : La Russie promet de ne pas perturber l’opération humanitaire. Le ministère de la Défense affirme qu’il déploiera un drone pour superviser l’opération.



Les forces d’occupation prévoient une évacuation des civils, notamment vers le territoire de la Biélorussie (de Kyiv) et de la Russie (de Marioupol à Rostov-na-Donu et de Kharkiv à Belgorod).



La carte ci-dessous présente les itinéraires du corridor humanitaire du ministère russe de la Défense depuis Kyiv, Marioupol, Kharkiv et Soumy.



Roman Petrenko – Monday, 7 March 2022, 08:36





