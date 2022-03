Invasion de l’Ukraine : la Russie resserre son étau sur Kyiv

07/03/2022 | Les villes de Marioupol et Kharkiv sont sous les bombes. Des civils ont été tués à Irpin, dans la banlieue de Kyiv, en passe d’être encerclée. Le président ukrainien dénonce « l’impunité des envahisseurs » russes.



– L’armée russe poursuit son offensive tous azimuts en Ukraine, bombardant notamment la deuxième ville du pays Kharkiv, et tentant d’encercler la capitale Kyiv.



– A Irpin, en périphérie de Kyiv, huit habitants qui tentaient de fuir les combats ont été tués, dimanche, selon le maire de la ville. Vladimir Poutine a « nié que son armée prenne des civils pour cibles », rapporte l’Elysée, après un nouvel entretien téléphonique, dimanche, entre le président français Emmanuel Macron et son homologue russe.



– Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré, dimanche, que les forces russes se préparaient à bombarder la ville d’Odessa, située dans le sud du pays, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec la Moldavie. Il a déclaré dans une vidéo, en soirée, que les sanctions occidentales contre la Russie ne suffisaient pas face au « sentiment d’impunité des envahisseurs », et que l’Ukraine traquerait tous les responsables « d’atrocités ».



– Un troisième round de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie est prévu aujourd’hui, selon un membre de la délégation ukrainienne, David Arakhamia, qui n’a pas donné plus de détails.



– Selon l’ONU, 1,5 million de personnes ont fui l’Ukraine en l’espace de dix jours. Le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, affirme qu’il s’agit « de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la seconde guerre mondiale ».



– Plus de 4 600 personnes manifestant contre l’intervention militaire en Ukraine ont été arrêtées dimanche dans 65 villes de Russie, a fait savoir l’ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations. Cela porte à plus de 13 000 le nombre de protestataires interpellés depuis le déclenchement de l’opération militaire russe le 24 février.

