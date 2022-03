Invasion de l’Ukraine : des civils en fuite ont été bombardés à Irpin

07/03/2022 | Les civils ne sont pas épargnés par l’armée russe en Ukraine. À Irpin, les habitants ont été visés par les bombes et des tirs de soldats, lundi 7 mars.



Un combattant ukrainien assiste à l’évacuation d’Irpin (Ukraine), lundi 7 mars. Au loin, des habitants fuient avec quelques bagages, quand un obus de mortier russe s’abat sur la route. Le combattant est emmené dans la panique. Des civils sont touchés. Quelques mètres plus loin, des corps jonchent le sol. Une famille et leurs deux enfants ont péri dans l’explosion. “Ils tuent des gens sans raison. Tout ça est tellement dur pour la population, c’est de la folie”, confie un homme ukrainien.

Lire l’article complet sur https://www.francetvinfo.fr