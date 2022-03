Invasion de l’Ukraine : qu’est-ce que la “raspoutitsa”, qui pourrait gêner l’avancée des forces russes ?

08/03/2022 | La “raspoutitsa” est un phénomène naturel dû au changement climatique. Elle pourrait avoir un rôle décisif dans l’invasion russe en Ukraine.



La “raspoutitsa” va-t-elle gêner l’avancée des forces russes ? La réponse pourrait être positive, et la météo en est en partie responsable. La “raspoutitsa” est un phénomène naturel, que l’on traduit par la “saison des mauvaises routes”. Elle désigne la période de l’année lors de laquelle une importante partie des terrains plats se transforment en mer de boue à cause de la fonte des neiges. Généralement, elle apparaît à la deuxième quinzaine de mars. Sa durée peut varier entre deux et trois mois, en fonction de la quantité de neige stockée pendant l’hiver.

Lire l’article complet sur https://www.ladepeche.fr