Déclaration du ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne à l’occasion de la déclaration du secrétaire d’État américain sur la fourniture d’avions à l’Ukraine

08/03/2022 | Les autorités de la République de Pologne, après consultations entre le président et le gouvernement, sont prêtes à déployer – immédiatement et gratuitement – tous leurs avions MIG-29 sur la base aérienne de Ramstein et à les mettre à la disposition du gouvernement de la Les états-unis d’Amérique.



Dans le même temps, la Pologne demande aux États-Unis de nous fournir des avions d’occasion dotés des capacités opérationnelles correspondantes. La Pologne est prête à établir immédiatement les conditions d’achat des avions.



Le gouvernement polonais demande également aux autres alliés de l’OTAN – propriétaires de jets MIG-29 – d’agir dans le même sens.

