CNN – Les renseignements américains estiment qu’entre 2 000 et 4 000 soldats russes ont été tués en Ukraine

08/03/2022 | La communauté américaine du renseignement estime qu’entre 2 000 et 4 000 soldats russes ont été tués en Ukraine depuis que Moscou a lancé son invasion le mois dernier, a déclaré mardi le chef de la Defense Intelligence Agency.



Le directeur de la DIA, le lieutenant-général Scott Berrier, a déclaré mardi à la commission du renseignement de la Chambre que la communauté du renseignement avait “une faible confiance” dans son évaluation du nombre de soldats russes tués en Ukraine, mais que la fourchette se situe entre 2 000 et 4 000 soldats.



Berrier a déclaré que l’estimation est basée à la fois sur des sources de renseignement et sur du matériel open source.

