Joe Biden annonce un embargo américain sur le pétrole et le gaz russe

08/03/2022 | Le président américain a confirmé que les Etats-Unis n’achèteraient plus de pétrole et de gaz à la Russie. Une mesure soutenue par une majorité d’Américains.



Les Etats-Unis interdisent les importations de pétrole russe. Le président américain Joe Biden vient de l’annoncer lors d’une déclaration à la Maison Blanche.



Sont concernés par l’embargo américain le brut, les produits pétroliers raffinés, le gaz naturel liquéfié et me charbon.



Cet interdiction américaine se fait sans la participation de ses alliés européens, a assuré le président américain mais il a été décidé “en coordination étroite” avec les alliés, assure le président américain.

