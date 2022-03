Wali, tireur d’élite canadien devenu symbole en Ukraine : «Je suis un bon soldat, mais loin d’être le meilleur»

13/03/2022 | PORTRAIT – Cet ancien militaire canadien, connu pour parler à visage découvert de ses faits d’armes, a rejoint la légion internationale qui s’est constituée en Ukraine. Confronté à sa «légende», il tient à rétablir les faits.



Lorsque Wali franchit la frontière ukrainienne le 3 mars dernier, sa renommée le suit de près.



Dans les médias anglo-saxons, on annonce en grande pompe l’arrivée aux côtés des forces ukrainiennes du meilleur tireur d’élite du monde. «Et de l’univers», plaisante le Canadien, dont le vrai prénom est Olivier. Sur les réseaux sociaux, on raconte qu’il est capable de tuer quarante hommes par jour.



Il aurait également abattu un combattant de l’État islamique à plus de trois kilomètres de distance au Kurdistan irakien.

