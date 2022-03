Guerre en Ukraine : que sont les bombes au phosphore que Moscou est accusée d’utiliser dans le Donbass ?

13/03/2022 | Un policier dans le Donbass accuse la Russie d’avoir recours aux bombes au phosphore. Si pour l’heure cette information n’est pas vérifiée, on se penche sur ce que sont ces armes très controversées.



Des bombes au phosphore sont-elles utilisées dans le Donbass en Ukraine par l’armée russe ? C’est en tout cas l’accusation portée dans la nuit de samedi à dimanche 13 mars par un responsable policier de Lougansk, comme le rapporte l’Agence France Presse citée par plusieurs médias.



Une accusation, qui n’est pas sans soulever de nombreuses questions, notamment en raison de la controverse qui accompagne l’usage de ce type d’arme. “C’est ce que les nazis appelaient un oignon brûlant, et c’est ce que les Russistes (combinaison de Russes et fascistes, NDLR) sont en train de lâcher sur nos villes. Souffrances indescriptibles et incendies”, écrit ce responsable policier selon l’Agence France Presse, qui n’est pas en mesure de vérifier l’information pour l’heure.



De quoi s’agit-il ?



Le phosphore peut être utilisé par l’armée pour diverses raisons. Comme l’expliquait l’Express dans un article consacré à l’usage de ces armes dans le cadre du conflit en Syrie, il peut avoir trois objectifs.



Il peut permettre d’illuminer une zone grâce aux “flammes éclairantes produites au contact de l’air”. Mais utilisé à plus basse altitude, il peut devenir une arme incendiaire. Enfin son épaisse fumée peut permettre de masquer des opérations, à des fins stratégiques.



Quels effets sur les victimes ?



La bombe au phosphore blanc est une arme incandescente, qui dégage une odeur d’ail lorsque le gaz se dégage. Concernant son impact sur le corps, il est dévastateur. “L’exposition à des composés contenant du phosphore peut être à l’origine de brûlures sévères. Ses effets systémiques peuvent être fatals pour le blessé même si la surface atteinte est faible”, écrivaient en 2011 des scientifiques dans un article sur le phosphore blanc, cité par Le Point.

