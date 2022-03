Guerre en Ukraine, en direct : le convoi humanitaire vers Marioupol espéré dans l’après-midi de lundi

14/03/2022 | Un journaliste américain a été tué à Irpin dimanche. Dans la matinée, le bombardement d’une base militaire près de Lviv et de la Pologne a fait au moins trente-cinq morts, selon les autorités locales.



Une nouvelle session de discussions par visioconférence entre la Russie et l’Ukraine doit se tenir, lundi, à partir de 9 h 20 (heure de Paris). Il y a cette fois une lueur d’espoir qui tranche avec l’échec des trois premières sessions en Biélorussie, puis de la rencontre jeudi en Turquie entre les ministres des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukrainien Dmytro Kuleba.



Le New York Times a avancé, dimanche, en citant des responsables américains anonymes, que la Russie avait demandé l’aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre et contourner les sanctions occidentales. Le conseiller américain à la sécurité, Jake Sullivan, a averti Pékin qu’il y aurait des conséquences en cas d’assistance à Moscou pour compenser les pertes liées aux sanctions.

