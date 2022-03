Guerre en Ukraine: la carte des avancées russes après 18 jours de combats

14/03/2022 | Les troupes russes cernent désormais de plus en plus Kyiv.



INTERNATIONAL – Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions… Le HuffPost fait le point sur l’invasion que subie l’Ukraine par la Russie depuis désormais 18 jours.



Les troupes russes cernent désormais de plus en plus Kyiv: présentes dans les faubourgs, elles cherchent à éliminer les défenses à l’ouest et au nord de la capitale, après avoir détruit samedi l’aéroport avoisinant de Vassylkiv, selon les Ukrainiens.



Dans le Sud, au moins 11 personnes ont été tuées dans des frappes russes sur la ville portuaire de Mykolaïv, proche d’Odessa, selon les Ukrainiens. Dans l’Ouest, une “frappe” a visé tôt dans la matinée l’aéroport d’Ivano-Frankivsk situé à une centaine de kilomètres au sud de Lviv, selon le maire de la ville.



Des frappes sur un grand monastère de la région de Donetsk ont fait dans la nuit de samedi à dimanche une trentaine de blessés, selon les Ukrainiens. Selon le chef de la police de Popasna, située à une centaine de kilomètres à l’ouest de Lougansk, les Russes ont utilisé des bombes au phosphore sur sa localité. Cette information était invérifiable dans l’immédiat.

