Selon Lapid, rien ne justifie l’invasion de l’Ukraine par la Russie

13/03/2022 | Lors d’un voyage de trois jours dans les pays limitrophes de l’Ukraine, le ministre des Affaires étrangères entreprend des pourparlers sur la crise humanitaire



Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a déclaré dimanche qu’il n’y avait « aucune justification » à l’invasion de l’Ukraine par la Russie lors de sa rencontre avec le Premier ministre roumain Nicolae Ciuca à Bucarest pour discuter de la crise.



Le ministre des Affaires étrangères a tweeté que tout « comme la Roumanie, Israël condamne l’invasion russe de l’Ukraine ».



« Ce n’est pas justifié, et nous appelons la Russie à cesser ses tirs et ses attaques, et à résoudre ce conflit autour de la table des négociations », a-t-il écrit.

