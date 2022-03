Guerre en Ukraine: Israël ménage Moscou pour préserver ses intérêts en Iran et en Syrie

14/03/2022 | Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, refuse de dénoncer publiquement la responsabilité personnelle de Vladimir Poutine.



À trop vouloir ménager Vladimir Poutine, le gouvernement israélien suscite tensions et amertume du côté ukrainien. Mais, selon Naftali Bennett, le premier ministre, Israël se doit de faire preuve de neutralité pour tenir compte d’intérêts communs avec la Russie: le dossier nucléaire iranien, la coopération militaire en Syrie contre l’Iran et le sort de dizaines de milliers de juifs ukrainiens et russes.



Façon de justifier son refus de dénoncer publiquement la responsabilité personnelle du président russe dans la guerre, Naftali Bennett se présente comme un des rares dirigeants à pouvoir servir d’intermédiaire entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Il s’est rendu la semaine dernière au Kremlin et a multiplié les entretiens téléphoniques avec le président ukrainien. Pour le moment, cette mission de bons offices est restée vaine.

Lire l’article complet sur https://www.lefigaro.fr