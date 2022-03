Dans la région de Louhansk, les forces armées ukrainiennes ont détruit 5 “Grads”, 3 chars, un véhicule de combat d’infanterie et 15 militaires russes.

15/03/2022 | Mardi, dans la région de Louhansk, les forces ukrainiennes ont détruit cinq lance-roquettes multiples BM-21 “Grad” avec des munitions, trois chars T-72, un véhicule de combat d’infanterie BMP-3 et plus de 15 militaires russes. Ces données sont en cours de clarification.



Source : Ministère de la Défense sur Facebook.



Détails : Les Forces armées ukrainiennes accomplissent leur tâche de résistance à l’agression russe contre l’Ukraine. Des éléments de la réserve militaire déployés dans certaines zones ont été regroupés et lancent une contre-attaque.



Les combats se poursuivent pour la libération de la banlieue de Marioupol. Les soldats du régiment “Azov” ont vaincu l’une des unités de la 22e brigade spéciale des forces armées russes.



Des actions sont en cours pour la protection de la frontière ukrainienne et de la côte. Une opération de stabilisation est en cours dans certaines zones et des tâches de défense territoriale sont en cours.



Citation : ” Ignorant de manière flagrante les normes du droit international humanitaire, les agresseurs russes bombardent les infrastructures ukrainiennes essentielles, les civils, les zones résidentielles, les écoles et les garderies. Il y a des cas enregistrés de prise d’otage de civils, ainsi que de vol et de pillage. ”

Lire l’article complet sur https://www.pravda.com.ua