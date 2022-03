Guerre en Ukraine: des ONG mettent en garde sur la disparition de femmes et d’enfants aux frontières

15/03/2022 | Plusieurs membres d’ONG basées aux frontières de l’Ukraine pour accueillir les réfugiés fuyant la guerre ont fait état de disparition de femmes et d’enfants. Ils mettent en garde face aux risques encourus en raison du chaos qui règne aux frontières.



Des disparitions d’enfants et des cas de trafics d’êtres humains ont été signalés par des ONG et des bénévoles le long des frontières ukrainiennes depuis le début de l’offensive russe, rapporte ce samedi le journal britannique The Guardian. L’ONG polonaise Homo Faber et l’Unicef mettent en garde les réfugiés face aux nombreux risques encourus par les femmes et les enfants au passage de la frontière.



Plusieurs organisations caritatives et associations de défense des droits de l’Homme basées dans des pays limitrophes de l’Ukraine affirment avoir été témoins de cas de trafics d’êtres humains, disparitions, extorsions et d’exploitations d’enfants alors que plus de 2.5 millions de personnes tentent depuis quelques jours de fuir l’Ukraine.

