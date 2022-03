Israël: la justice statue contre l’extradition de réfugiés ukrainiens

15/03/2022 | Plus de 9.100 Ukrainiens sont arrivés en Israël depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie



Les autorités israéliennes ne peuvent extrader des réfugiés en provenance d’Ukraine ou leur demander de remplir des conditions préalables avant leur arrivée en Israël, a statué mardi un tribunal israélien.



Le ministère de l’Intérieur israélien avait dans un premier temps adopté une ligne stricte face à l’afflux de réfugiés ukrainiens, avant de céder sous la pression de l’opinion publique et des critiques croissantes au sein même du gouvernement.



La ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked, membre du parti de la droite Yamina, avait ainsi annoncé dimanche qu’aucun quota ne serait plus imposé pour les réfugiés ayant déjà des membres de leur famille en Israël.



Plusieurs centaines de réfugiés en provenance d’Ukraine, selon les médias israéliens, sont cependant toujours la cible de mesures d’extradition et certains ont fait appel, avec l’aide de l’ambassade d’Ukraine en Israël.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv