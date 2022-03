Guerre en Ukraine : des Russes fuient leur pays vers la Finlande

15/03/2022 | En Russie tout le monde n’achète pas la propagande pro-Poutine et les récits d’une grande Russie victorieuse. Certains choisissent de prendre le large par peur aussi de la répression. Reportage de Juliette Wallon et Stephane Lopez en Finlande.



