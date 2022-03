Guerre en Ukraine : Le théâtre bombardé par la Russie avait signalé la présence d’enfants en lettres géantes

17/03/2022 | Aucun bilan n’était disponible, mercredi soir, mais le théâtre de Marioupol abritait « plus d’un millier de personnes », selon la mairie



La campagne de terreur de Moscou continue. Un théâtre abritant des civils a été gravement endommagé par une frappe aérienne russe à Marioupol, a annoncé mercredi la mairie de cette ville portuaire assiégée dans le sud-est de l’Ukraine. « Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d’un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela », a écrit la municipalité sur la messagerie Telegram.



La société américaine de technologies spatiales Maxar Technologies, spécialisée notamment dans l’imagerie satellite, a publié mercredi une photo du Théâtre dramatique de Marioupol prise lundi, selon elle. D’après la photo le mot « enfants » était écrit sur le sol, en immenses lettres blanches et en russe, devant et derrière le bâtiment (entouré en rouge sur la photo de cet article).



La mairie de Marioupol a publié de son côté sur Telegram une photo du théâtre montrant sa partie centrale complètement détruite, avec une épaisse fumée blanche qui s’en échappe. Selon les autorités, c’est un avion qui a lancé une bombe sur l’édifice. « L’avion a largué une bombe sur le bâtiment où s’abritaient des centaines de civils. Il est impossible d’établir le bilan dans l’immédiat car les bombardements des quartiers d’habitation se poursuivent », selon la mairie. « L’entrée de l’abri est bloquée par les débris. Les informations sur les victimes sont en cours de vérification », selon la même source.

