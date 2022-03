Israël fournira des aides sociales aux réfugiés ukrainiens sur son territoire

17/03/2022 | Jusqu’à présent, ces réfugiés étaient en Israël avec des visas de tourisme et ne pouvaient prétendre à rien



Le ministère israélien des Affaires sociales a annoncé mercredi que les réfugiés ukrainiens qui se trouvent dans le pays pourront bénéficier de soins de santé, d’aides au logement, et de services éducatifs.



Près de 7.000 réfugiés ukrainiens qui ne sont pas éligibles à la citoyenneté israélienne sont entrés dans le pays depuis que la Russie a envahi l’Ukraine à la fin du mois dernier, selon l’Autorité israélienne de la population, et des milliers d’autres devraient également arriver dans les jours et semaines à venir.



Jusqu’à présent, ces réfugiés se trouvaient en Israël avec des visas de tourisme, qui ne leur permettaient pas de bénéficier de services sociaux.

