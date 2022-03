L’unité chrétienne orthodoxe brisée par l’hérésie du «monde russe»

15/03/2022 | Le clergé orthodoxe, les laïcs et les universitaires condamnent le patriarche de Moscou Kirill.



Les églises orthodoxes, le clergé et les fidèles en Russie et à l’étranger rompent avec l’Église orthodoxe russe et son patriarche à cause de la guerre en Ukraine et de l’idéologie du « monde russe » qui la sous-tend.



Ce week-end, la paroisse orthodoxe russe de Saint-Nicolas de Myra à Amsterdam, aux Pays-Bas, a demandé “une destitution canonique” au patriarcat de Moscou et a demandé à être reçue dans un diocèse sous le patriarcat œcuménique de Constantinople. Dans un avis publié sur son site Internet, le clergé a déclaré qu’il n’était “plus possible pour eux de fonctionner au sein du patriarcat de Moscou et de fournir un environnement spirituellement sûr à nos fidèles”. La paroisse orthodoxe d’Amsterdam Saint-Nicolas de Myra, fondée en 1974, compte des fidèles de plus de 20 nationalités.



C’était la première fois qu’une Église orthodoxe occidentale rompait avec le Patriarcat de Moscou à propos de la guerre en Ukraine.



Dans le même temps, une lettre ouverte en russe signée par près de 300 membres du clergé orthodoxe en Russie et à l’étranger appelait à la fin immédiate des hostilités. Bien qu’ils ne s’adressent à aucun individu religieux ou laïc, les signataires ont appelé “tous ceux qui ont le pouvoir d’arrêter la guerre fratricide avec l’Ukraine à entamer la réconciliation et à cesser immédiatement les hostilités”.

