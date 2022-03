Guerre en Ukraine: Biden met la Chine en garde, Xi cultive l’ambiguïté

18/03/2022 | Un échange très attendu qui n’a guère fait bouger les lignes: Joe Biden a mis en garde vendredi Xi Jinping contre les “conséquences” pour la Chine d’une aide à la Russie, tandis que le président chinois a cultivé l’ambiguïté, se bornant à estimer que des conflits militaires n’étaient “dans l’intérêt de personne”.



Le président américain a “décrit les implications et conséquences si la Chine fournissait un soutien matériel à la Russie alors qu’elle mène une attaque brutale contre les villes et civils ukrainiens”, lors d’un appel vidéo de près de deux heures consacré essentiellement à la guerre en Ukraine, a fait savoir la Maison Blanche dans un communiqué succinct.



S’il n’a pas précisé à quelles représailles la Chine s’exposerait de son côté si elle fournissait une assistance à la Russie, Joe Biden a en revanche “détaillé” les dures sanctions économiques et financières déjà imposées par les Occidentaux au régime de Vladimir Poutine, selon la présidence américaine.

